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Class Amt $mln Sub Level% Avg Life (yrs) Rating Moody’s Rating Fitch Rating Kroll Price % Yield% Final Pricing (bp) Bnch mark A-1 976 3000 309 Aaa AAA AAA 99998 0503 +25 swaps A-2 309 3000 504 Aaa AAA AAA 99998 1148 +70 swaps A-SB 1591 3000...
Class Amt $mln Sub Level% Avg Life (yrs) Rating S&P Rating Fitch Rating Kroll Pricing % Yield% Final Pricing (bp) Bnch mark A-1 1705 3000 240 AAA AAA AAA 99999 0464 +24 swaps A-2 1043 3000 420 AAA AAA AAA 101000 1046 +70 swaps A-3 1375 3000 693...
Class Amt $mln Sub Level% Avg Life (yrs) Rating DBRSM Rating Fitch Rating Moody’s Pricing % Yield% Final Pricing (bp) Bnch mark A-1 3329 3000 261 AAA AAA Aaa 99999 0440 +22 swaps A-2 415 3000 490 AAA AAA Aaa 100995 1140 +74 swaps A-SB 3493...
Class Amt $mln Sub Level% Avg Life (yrs) Rating Fitch Rating Kroll Rating Moody’s Pricing % Yield% Final Pricing (bp) Bnch mark A-1 2602 3000 282 AAA AAA Aaa 100000 0542 +27 swaps A-2 676 3000 500 AAA AAA Aaa 103000 1379 +92 swaps A-SB 2880...
Class Amt $mln Sub Level% Avg Life (yrs) Rating S&P Rating Fitch Rating Kroll Price % Yield% Final Pricing (bp) Bnch mark A-1 1151 3000 269 AAA AAA AAA 100000 0530 +25 swaps A-2 4672 3000 459 AAA AAA AAA 103000 1055 +65 swaps A-4 21650 3000 924...
Class Amt $mln Sub Level% Avg Life (yrs) Rating Fitch Rating Moody’s Rating DBRSM Pricing % Yield% Final Pricing (bp) Bnch mark A-1 2640 3000 269 AAA Aaa AAA 100000 0542 +26 swaps A-SB 2980 3000 721 AAA Aaa AAA 102997 1362 +73 swaps A-3 18800...
Pricing Date: 19 Oct, 2020 Collateral balance: $90349 million Trepp/BBG Ticker: BMARK 2020-B20 Bookrunner(s): Citigroup (37 percent of deal balance), Deutsche Bank (24 percent) Goldman Sachs (216 percent), JPMorgan Securities (174 percent) Lead...
Pricing Date: 9 October, 2020 Collateral balance: $70024 million Trepp/BBG Ticker: BBCMS 2020-C8 Bookrunner(s): Barclays Capital (744 percent of deal balance), BofA Securities (125 percent), SG Americas Securities (131 percent) Lead Managers:...
Pricing Date: 22 Sept, 2020 Collateral balance: $1,11066 million Trepp/BBG Ticker: BMARK 2020-B19 Bookrunner(s): Deutsche Bank (3679 percent of deal balance), Goldman Sachs (2837 percent), Citigroup (1897 percent), JPMorgan Securities (1587 percent)...