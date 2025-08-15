Log In or Subscribe to read more
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Fitch Rating Moody’s Rating MStarDBRS Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 528 3000 256 AAA Aaa AAA J-spread A-2 13500 3000 485 AAA Aaa AAA 1009974 45736 +76 J-spread A-3 30577...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Moody’s Rating Fitch Rating Kroll Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 056 3000 229 Aaa AAA AAA 9999931 461249 +80 J-spread A-2 11500 3000 467 Aaa AAA AAA 10099799 471818 +86...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Fitch Rating Moody’s Rating Kroll Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 990 3000 280 AAA Aaa AAA J-spread A-SB 1214 3000 722 AAA Aaa AAA J-spread A-4 9600 3000 9464 AAA Aaa AAA...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Moody’s Rating Fitch Rating Kroll Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 209 3000 242 Aaa AAA AAA 9999788 463247 +778 J-spread A-2 6000 3000 475 Aaa AAA AAA 10099831 479925 +86...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Fitch Rating Moody’s Rating MstarDBRS Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 390 3000 252 AAA Aaa AAA J-spread A-2 14631 3000 483 AAA Aaa AAA 10099750 487750 +90 J-spread A-3...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Moody’s Rating Fitch Rating Kroll Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 922 3000 277 Aaa AAA AAA 9999768 464296 +79 J-spread A-4 10000 3000 957 AAA AAA AAA 10099333 418532 +85...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Fitch Rating Moody’s Rating Kroll Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 295 3000 258 AAA Aaa AAA J-spread A-2 12000 3000 480 AAA Aaa AAA 1009959 47369 +92 J-spread A-3 25633...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Fitch Rating Kroll Rating Moody’s Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 058 3000 232 AAA AAA Aaa 9999980 48051 +88 J-spread A-2 10000 3000 480 AAA AAA Aaa 10099963 49557 +93...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Fitch Rating Moody’s Rating MstarDBRS Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 1140 3000 267 AAA Aaa AAA J-spread A-4 10000 3000 953 AAA Aaa AAA 100978 52498 +86 J-spread A-5 21336...