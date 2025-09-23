Log In or Subscribe to read more
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Moody’s Rating Fitch Rating Mstar DBRS Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-2 10000 3000 474 Aaa AAA AAA 9999997 43565 +78 J-spread A-3 34030 3000 485 Aaa AAA AAA 10299999 43814...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Moody’s Rating Fitch Rating Kroll Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 188 3000 272 Aaa AAA AAA 9999873 413982 +69 J-spread A-2 7500 3000 475 Aaa AAA AAA 10099841 429545 +76...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Moody’s Rating Fitch Rating MStarDBRS Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 837 3000 269 Aaa AAA AAA 9999998 437124 +66 J-spread A-4 5075 3000 942 Aaa AAA AAA 10099993 498964...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Fitch Rating Moody’s Rating MStarDBRS Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 528 3000 256 AAA Aaa AAA J-spread A-2 13500 3000 485 AAA Aaa AAA 1009974 45736 +76 J-spread A-3 30577...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Moody’s Rating Fitch Rating Kroll Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 056 3000 229 Aaa AAA AAA 9999931 461249 +80 J-spread A-2 11500 3000 467 Aaa AAA AAA 10099799 471818 +86...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Fitch Rating Moody’s Rating Kroll Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 990 3000 280 AAA Aaa AAA J-spread A-SB 1214 3000 722 AAA Aaa AAA J-spread A-4 9600 3000 9464 AAA Aaa AAA...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Moody’s Rating Fitch Rating Kroll Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 209 3000 242 Aaa AAA AAA 9999788 463247 +778 J-spread A-2 6000 3000 475 Aaa AAA AAA 10099831 479925 +86...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Fitch Rating Moody’s Rating MstarDBRS Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 390 3000 252 AAA Aaa AAA J-spread A-2 14631 3000 483 AAA Aaa AAA 10099750 487750 +90 J-spread A-3...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Moody’s Rating Fitch Rating Kroll Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 922 3000 277 Aaa AAA AAA 9999768 464296 +79 J-spread A-4 10000 3000 957 AAA AAA AAA 10099333 418532 +85...