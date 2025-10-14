Log In or Subscribe to read more
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Fitch Rating Moody’s Rating Kroll Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 725 3000 271 AAA Aaa AAA J-spread A-SB 926 3000 736 AAA Aaa AAA 1029996 47018 +78 J-spread A-4 11255 3000...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Fitch Rating Kroll Rating Moody’s Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 416 3000 304 AAA AAA Aaa 999997 43117 +66 J-spread A-4 14000 3000 959 AAA AAA Aaa 10099947 495083 +80...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Fitch Rating MStarDBRS Rating Moody’s Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 960 3000 250 AAA AAA Aaa J-spread A-2 12580 3000 474 AAA AAA Aaa 10099891 45090 +76 J-spread A-3...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Fitch Rating MStarDBRS Rating Moody’s Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 120 3000 251 AAA AAA Aaa J-spread A-2 7500 3000 483 AAA Aaa AAA 1009985 44660 +78 J-spread A-3 35967...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Fitch Rating MStar DBRS Rating Moody’s Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 105 3000 244 AAA AAA Aaa 9999996 450575 +94 J-spread A-2 5000 3000 473 AAA AAA Aaa 10099962 446184 +80...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Moody’s Rating Fitch Rating Mstar DBRS Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-2 10000 3000 474 Aaa AAA AAA 9999997 43565 +78 J-spread A-3 34030 3000 485 Aaa AAA AAA 10299999 43814...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Moody’s Rating Fitch Rating Kroll Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 188 3000 272 Aaa AAA AAA 9999873 413982 +69 J-spread A-2 7500 3000 475 Aaa AAA AAA 10099841 429545 +76...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Moody’s Rating Fitch Rating MStarDBRS Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 837 3000 269 Aaa AAA AAA 9999998 437124 +66 J-spread A-4 5075 3000 942 Aaa AAA AAA 10099993 498964...
Class Amt $mln Sub Level % Avg Life (yrs) Rating Fitch Rating Moody’s Rating MStarDBRS Price % Yield % Final Pricing (bp) Bnch mrk A-1 528 3000 256 AAA Aaa AAA J-spread A-2 13500 3000 485 AAA Aaa AAA 1009974 45736 +76 J-spread A-3 30577...